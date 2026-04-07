В Минске состоялось подписание соглашения о сборке новой партии коммунальной техники на базе шасси МАЗ на Гянджинском автомобильном заводе (ФОТО)

МИНСК/Trend/ - 7 апреля 2026 года в Минске состоялось подписание соглашения о сборке новой партии коммунальной техники (100 единиц) на базе шасси МАЗ на Гянджинском автомобильном заводе, сообщает во вторник специальный корреспондент Trend.

Это соглашение подписано в рамках реализации поручений Президента Ильхама Алиева и Президента Александра Лукашенко, данных в ходе государственного визита главы белорусского государства в Азербайджан.

Документ подписали глава Наблюдательного совета Производственного Объединения Гянджинского автомобильного завода, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ханлар Фатиев и Генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович.

Сотрудничество Гянджинского автомобильного завода и Минского автомобильного завода направлено на расширение и укрепление двусторонних экономических связей между Азербайджаном и Беларусью, заложенных Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Лукашенко. Коммунальная техника собирается по заказу министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

2 марта 2026 года первая партия коммунальных машин, произведенная в рамках сотрудничества Гянджинского автомобильного завода и Минского автомобильного завода, была представлена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Высокая оценка, данная главой государства, послужила стимулом для расширения сотрудничества между предприятиями и заключения нового контракта.

«Подписание сегодняшнего документа является подтверждением высокого доверия, оказанного нам Президентами Азербайджана и Беларуси. Тот факт, что первая партия техники получила одобрение на высшем государственном уровне в марте, задал высокую планку, которой мы намерены придерживаться и при реализации нового контракта на 100 машин. Наше сотрудничество с белорусскими производителями успешно и эффективно развивается. Оно позволяет выпускать продукцию, соответствующую современным стандартам качества и требованиям рынка», — подчеркнул глава Наблюдательного совета Производственного Объединения Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев.

Коммунальная техника, произведенная в рамках сотрудничества Гянджинского автомобильного завода и МАЗ, оснащается современным оборудованием, разработанным и собранным в Гяндже. Оно предназначено для обслуживания городской инфраструктуры по всей территории республики. Этот проект способствует обновлению коммунального парка страны.