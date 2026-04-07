Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих

БАКУ/ Trend/ - Награждены лица, внесшие особый вклад в защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и храбрость, проявленную при выполнении боевых заданий, наградить следующих лиц:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Мамедова Азера Керем оглу – полковник-лейтенанта

медалью «За Отчизну»

Бабаева Эльмара Эльхан оглу – майора

Исмаилова Ниджата Абульфаз оглу – майора

Гулиева Руфата Гудрат оглу – майора

Мадатова Фарида Фикрет оглу – майора

Бабазаде Вагифа Эльчин оглу – капитана

Самедова Мадата Фарзулла оглу – капитана

Ибрагимова Вюсала Джумшуд оглу – старшего лейтенанта

Агабалаева Вазеха Ханбала оглу – лейтенанта

Агаева Яшара Таваккюль оглу – старшего мичмана в запасе

Амранова Рашада Муртузали оглу – старшего мичмана в запасе

Имамвердиева Агиля Азим оглу – гизиря

Новрузлу Сабухи Ровшан оглу – сержанта

медалью «За отвагу»

Гулиева Шахрияра Ильгар оглу – полковник-лейтенанта

Гулиева Эльнура Алифага оглу – майора

Мирзоева Хикмета Эльчин оглу – майора

Ахмедова Эмина Сеймур оглу – лейтенанта

Ибрагимли Таджеддина Амирулла оглу – гизиря

Исмаилова Огтая Шахсувар оглу – гизиря

Гулиева Вагифа Ибрагим оглу – гизиря

медалью «За военные заслуги»

Дашдамирова Вилаята Аллахъяр оглу – майора

Мурадова Замана Мугабиль оглу – майора

Алхасова Талеха Айдын оглу – капитана

Салманова Тарлана Бабек оглу – капитана

Абдуллаева Ровшана Ахадулла оглу – гизиря

Агаева Шамсаддина Асадулла оглу – гизиря

Бабаева Илькнура Рамиз оглу – гизиря

Досталылы Досталы Ширван оглу – гизиря

Алиева Шахина Мухаммед оглу – гизиря

Халилзаде Башира Мухаммед оглу – гизиря

Исламова Эмина Бахтияр оглу – гизиря

Гурбанзаде Ульви Бабагули оглу – гизиря

Марданова Джамиля Омар оглу – гизиря в отставке

Мухтарова Кямала Гисмет оглу – гизиря

Нуриева Тогрула Ахлиман оглу – гизиря

Ёлчиева Башира Годжа оглу – гизиря

Гасанова Исмаила Бахлул оглу – старшего сержанта

Нахмедова Хазара Сабир оглу – сержанта

Неджафова Узеира Гаджи оглу – младшего сержанта в запасе

Сулейманова Афига Зияфет оглу – младшего сержанта

Садыгова Вюсала Ибрагим оглу – солдата", - говорится в документе.