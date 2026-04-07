Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)

Политика Материалы 7 апреля 2026 17:12 (UTC +04:00)
Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - 7 апреля в городе Астана в административном здании Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоялось очередное заседание Комитета старших должностных лиц СВМДА под председательством Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на заседании комитета была рассмотрена активная деятельность Азербайджанской Республики в рамках председательства в СВМДА на тему "Более сильное СВМДА: цифровизация, взаимосвязанность и устойчивое развитие в Азии", обсуждены шаги, предпринятые по различным направлениям сотрудничества, а также основные направления взаимного взаимодействия между государствами-членами.

Председательствующей стороной была представлена информация о развитии повестки трансформации СВМДА в международную организацию, в том числе о ходе переговоров по проекту соответствующего Устава.

В ходе мероприятия была проведена ежегодная оценка реализации мер доверия по военно-политическому измерению СВМДА. Государства-члены рассмотрели развитие сотрудничества в военно-политической сфере и роль СВМДА как многосторонней платформы военной безопасности.

На заседании был обсужден проект Плана действий Форума аналитических центров СВМДА, рассмотрены концептуальные документы по реализации мер укрепления доверия по различным измерениям СВМДА, а также принят концептуальный документ "О развитии малого и среднего бизнеса".
Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в пространстве СВМДА.

Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости