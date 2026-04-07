Под председательством Азербайджана состоялось еще одно международное мероприятие (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 7 апреля в городе Астана в административном здании Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоялось очередное заседание Комитета старших должностных лиц СВМДА под председательством Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на заседании комитета была рассмотрена активная деятельность Азербайджанской Республики в рамках председательства в СВМДА на тему "Более сильное СВМДА: цифровизация, взаимосвязанность и устойчивое развитие в Азии", обсуждены шаги, предпринятые по различным направлениям сотрудничества, а также основные направления взаимного взаимодействия между государствами-членами.

Председательствующей стороной была представлена информация о развитии повестки трансформации СВМДА в международную организацию, в том числе о ходе переговоров по проекту соответствующего Устава.

В ходе мероприятия была проведена ежегодная оценка реализации мер доверия по военно-политическому измерению СВМДА. Государства-члены рассмотрели развитие сотрудничества в военно-политической сфере и роль СВМДА как многосторонней платформы военной безопасности.

На заседании был обсужден проект Плана действий Форума аналитических центров СВМДА, рассмотрены концептуальные документы по реализации мер укрепления доверия по различным измерениям СВМДА, а также принят концептуальный документ "О развитии малого и среднего бизнеса".

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в пространстве СВМДА.