Определены направления развития агротуризма на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проводятся предварительные оценки развития агротуризма на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

В сообщении отмечается, что природные ресурсы и культурное наследие региона создают благоприятные условия для агротуризма. Хотя в Карабахе и Восточном Зангезуре действует множество крупных фермерских хозяйств, в настоящее время специализированной деятельности в сфере агротуризма нет.

Также было подчеркнуто, что развитие туризма в освобожденных от оккупации регионах определено как одно из приоритетных направлений государственной политики.

"Эти территории с их богатыми природными ресурсами, благоприятными климатическими условиями, обильными водными ресурсами, историко-культурным наследием и живописным рельефом считаются важной зоной развития туризма страны.

Город Шуша, один из основных регионов, выделяющихся своим туристическим потенциалом, как культурная столица страны отличается древними историческими памятниками, музеями и обширной туристической инфраструктурой. Предполагается, что город будет служить базой для проведения фестивалей и крупных туристических мероприятий международного уровня. Лачинский район благодаря своему лесистому и гористому рельефу имеет благоприятные возможности для горного туризма. В районе планируется создание маршрутов экотуризма и центров летнего отдыха. Кяльбаджарский район с его ресурсами минеральных вод, лечебным климатом и горной природой обладает высоким потенциалом для развития оздоровительного и зимнего туризма. Зангиланский и Губадлинский районы считаются благоприятными для организации экотуризма и агротуризма из-за их ландшафтов, протянувшихся вдоль реки Араз, и богатого биоразнообразия. Физулинский и Джебраильский районы также являются перспективными районами для расширения туристической деятельности благодаря своим историческим памятникам, древним поселениям и водным ресурсам", - говорится в сообщении Госагентства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!