Из Италии в Азербайджан с любовью, ревностью и драмой - великолепная премьера под овации (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета открыл новый сезон блистательной премьерой оперы итальянского композитора Руджеро Леонкавалло "Паяцы", сообщает Trend Life.

Музыкальный руководитель спектакля и дирижер - народный артист, профессор Джаваншир Джафаров, чья виртуозное искусство придало спектаклю особую выразительность и живость. Режиссёрский дуэт - народная артистка, профессор Джаннет Селимова и заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев мастерски раскрыли драматургические и эмоциональные грани произведения. Художественное оформление, созданное народным художником Таиром Таировым, и хормейстерская работа заслуженной артистки Севиль Гаджиевой дополнили впечатляющую картину спектакля.

Главные партии исполнили: Адиль Ахундов (Канио), Фатима Джафарзаде (Недда), заслуженный артист Антон Ферштандт (Тонио), Рза Хосровзаде (Сильвио) и Фахмин Ахмедли (Беппо). Также в спектакле заняты заслуженные артисты Турал Агасиев и Халид Дашдемир.

Опера "Паяцы" впечатляет сложным сюжетом, драматизмом и насыщенным музыкальным языком, в котором раскрываются переплетение человеческих чувств, ревность и трагическая любовь.

Действие происходит в небольшом итальянском городке, где гастролирует цирковая труппа паяцев - клоунов-артистов. Главный герой, Канио, возглавляет труппу. Он любит свою жену Недду, однако Недда влюблена в молодого человека по имени Сильвио, что вызывает ревность и мучительные переживания у Канио. Во время одного из выступлений в порыве ярости и ревности Канио публично обвиняет Недду в измене, что приводит к трагическим последствиям. Опера заканчивается драматичной сценой, где трагическая любовь и человеческие страсти приводят к роковым событиям.

В конце спектакля зрители наградили артистов овациями, выражая искреннее восхищение и признательность.

