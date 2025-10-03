При поддержке Азербайджана ведется активная работа по совместному развитию човгана - Фатих Кеше

БАКУ /Trend/ - Пять карабахских скакунов из Карабахского коневодческого комплекса, расположенного в городе Агджабеди, были выбраны для отправки в турецкий город Сивас.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам президент Турецкой федерации човгана Фатих Кеше, находящийся с визитом в Азербайджане в связи с Играми стран СНГ.

Он отметил, что в Сивасе был построен первый в стране специализированный комплекс човгана, и Турция придает большое значение возрождению этой древней игры. По словам Кеше, при поддержке Азербайджана ведется активная работа по совместному развитию этого вида спорта.

Напомним, что соревнования по човгану на Играх СНГ проходят на Шекинском городском стадионе. Сборная Турции завершила выступление на турнире, завершив групповой этап на третьей строчке. Сборная Азербайджана, одержав две уверенные победы, вышла в полуфинал и продолжает борьбу за медали.

