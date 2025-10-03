Выдающийся композитор, создавший прекрасные музыкальные произведения - Полад Бюльбюльоглу о Хайяме Мирзазаде (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Хайям Мирзазаде - ученик великого композитора Гара Гараева, и как современный человек и музыкант создал прекрасные музыкальные произведения.

Как передает Trend, об этом сказал председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Полад Бюльбюльоглу на торжественном концерте в честь 90-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Хайяма Мирзазаде (1935-2018).

"Уважаемые любители музыки, дамы и господа, уважаемые участники оркестра, музыканты, от всего сердца приветствую вас и хочу от имени музыкантов выразить благодарность руководству Филармонии и руководству оркестра за то, что сегодня они организовали такой вечер в честь нашего выдающегося композитора Хайяма Мирзазаде. Вы знаете, это очень важно - чтобы наше молодое поколение, и мы все, никогда не забывали наших выдающихся композиторов, художников, писателей. Хайям Мирзазаде - ученик великого Гара Гараева, и как современный человек и музыкант создал прекрасные музыкальные произведения. Лично для меня, когда я поступал в Консерваторию, Хайям Мирзазаде был ассистентом Гара Гараева и вел с нами некоторые занятия, и я всегда вспоминаю его с огромной благодарностью, потому что как педагог он был очень требовательным и вместе с тем создавал очень человеческие, теплые отношения с учениками. Сегодня вы услышите произведения Хайяма Мирзазаде - это современная музыка, написанная с большим мастерством, и Хайям Мирзазаде занимает особое место в истории азербайджанской композиторской школы", - сказал он.

Отметим, что в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 3 октября состоялся торжественный концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения видного представителя национальной композиторской школы, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Хайяма Мирзазаде (1935-2018).

Творчество Хайяма Мирзазаде занимает особое место в истории азербайджанской музыки. Его произведения отличаются глубиной, философской наполненностью и тонким художественным вкусом, а также являются важной частью культурного наследия страны. Вечер станет значимым событием в культурной жизни Баку и предоставит слушателям возможность вновь прикоснуться к богатому музыкальному миру композитора, чьё творчество продолжает вдохновлять поколения.