Копенгагенский саммит: растущее влияние Азербайджана и видение глобального лидерства

БАКУ /Trend/ - 7-й саммит Европейского политического сообщества, состоявшийся в столице Дании, Копенгагене, стал важной международной платформой, на которой обсуждались стратегические вопросы, имеющие большое значение для континента.

Об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что участие Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в этом саммите стало очередным подтверждением растущего авторитета и стратегической позиции Азербайджана как в регионе, так и на европейском пространстве. "Во время визита в Копенгаген Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Среди обсуждаемых тем были результаты, достигнутые в Вашингтоне по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и проекты в области транспортной логистики. Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Украины Володимиром Зеленским, премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Президентом Франции Эммануэлем Макроном, Президентом Молдовы Майей Санду.

Особого внимания заслуживает встреча Президента Ильхама Алиева с Эммануэлем Макроном. В свое время французские власти вели клеветническую кампанию против нашей страны. А сейчас Макрон поздравляет Азербайджан в связи с мирной повесткой в регионе, демонстрирует заинтересованность Парижа в поддержке мирного процесса. Потому что Азербайджан никогда не действует по чьей-то указке. В своей оправданной борьбе он идет до конца и доказывает свою правоту", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном, состоявшаяся 2 октября в Копенгагене, является важным шагом с точки зрения нормализации азербайджано-армянских отношений. "Подтверждение сторонами своей приверженности соглашениям, достигнутым на вашингтонском саммите, свидетельствует о наличии политической воли к продолжению мирного процесса. А обсуждение транспортно-коммуникационных проектов и инфраструктурных вопросов закладывает основу для дальнейшего регионального сотрудничества. Согласие по вопросу касательно Минской группы свидетельствует о том, что стороны отдают предпочтение практическому и дальновидному диалогу.

Инициатива "Европейское политическое сообщество" нацелена на укрепление политического диалога между европейскими странами, расширение сотрудничества, направленного на обеспечение стабильности и безопасности на континенте. Среди этих направлений важное место занимают энергетическая безопасность, решение конфликтов, транспортно-логистические связи, укрепление демократических институтов. Азербайджан стал не только участником этой платформы, но и стратегическим партнером на континенте благодаря своим региональным инициативам, стабилизирующей роли и энергетическим ресурсам", - отметил он.

A.Гараев подчеркнул, что в рамках саммита глава государства провел ряд важных двусторонних и многосторонних встреч. "Важной особенностью этих встреч является то, что они прошли по инициативе противоположной стороны. Это показатель международного авторитета Президента Азербайджана, а также растущего дипломатического веса страны. Этот факт следует оценивать не только в рамках дипломатического этикета и протокола, но и как наглядный показатель все более укрепляющейся позиции Азербайджана в системе международных отношений", - отметил он.

По его словам, Азербайджан является основным геополитическим игроком в регионе, и под руководством Президента Ильхама Алиева страна сформировалась как надежный партнер как в области энергетики, безопасности, так и в области транспорта.

"Европейские страны осознают геостратегическое значение Азербайджана, особенно с точки зрения энергетики и альтернативных маршрутов, и поэтому стремятся углубить политический диалог с Азербайджаном. Особого внимания заслуживает заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана журналистам, отметившего "мы сталкиваемся со многими трудностями в энергетическом секторе, а у Азербайджана богатые ресурсы и готовность к сотрудничеству, и при этом стабильное руководство. Азербайджан действительно является золотым запасом для Европы". Тот факт, что инициатором встреч является противоположная сторона, является наглядным доказательством уважения, доверия и позитивного отношения к нашей стране и ее руководству. Это объясняется не только политическими интересами, это также результат имиджа Азербайджана на международной арене. Президент Ильхам Алиев за последние годы выступил автором и инициатором многих глобальных инициатив. Это также принесло политический вес и доверие на мировой арене.

Тот факт, что Азербайджан выступает в качестве главного гаранта стабильности на Южном Кавказе и выдвигает в регионе мирные инициативы, также является одним из факторов. Проведение встреч на высоком уровне в Копенгагене является показателем не только престижа страны, но и эффективности ее дипломатической деятельности, активного участия на международных платформах", - отметил он.

