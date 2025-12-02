Проект энергокабеля из Азербайджана вошёл в приоритетный список ЕС

БАКУ/Trend/ - Европейский союз включил проект Black Sea Interconnection Cable, предусматривающий создание «зелёного» энергетического коридора из Азербайджана в Европу, в перечень проектов взаимного интереса (PMI), передаёт Trend со ссылкой на Европейскую комиссию.

Стоит отметить, что Еврокомиссия присвоила 235 трансграничным энергетическим инициативам статус проектов общего интереса (PCI) и проектов взаимного интереса (PMI) — это второй подобный список со времени его запуска в 2023 году.

Отобранные проекты смогут претендовать на финансирование Евросоюза по механизму Connecting Europe Facility, а также получат ускоренные разрешительные и регуляторные процедуры для оперативной реализации.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали стратегическое партнёрское соглашение, включающее план строительства подводного энергетического кабеля мощностью 1 000 МВт по дну Чёрного моря протяжённостью 1 195 километров. Этот кабель позволит передавать «зелёную» электроэнергию, вырабатываемую в Азербайджане и Грузии, в Румынию, а затем — в Венгрию и другие европейские страны, расширяя доступ Европы к возобновляемым источникам энергии из Кавказского региона.

В сентябре 2024 года румынский оператор системы передачи Transelectrica, грузинский оператор Georgian State Electrosystem, азербайджанский энергоконцерн AzerEnerji и венгерская энергетическая компания MVM создали совместную компанию для реализации проекта по установке подводного кабеля под Чёрным морем.