Путешественник из Португалии впечатлен стремительным восстановлением Карабаха

БАКУ/Trend/ – Я поражен тем, как быстро и качественно проделана работа с тех пор, как я был здесь в 2021 году.

Как сообщает в среду Trend , об этом журналистам заявил путешественник из Португалии Жуао Пауло Пейшото во время визита в город Агдам.

"Я видел планы того, что собирались реализовать, а теперь вижу, что все действительно выполнено. Приятно наблюдать за реконструкцией и видеть, что люди теперь живут здесь в мире", - добавил он.

Отметим, что группу путешественников из восьми стран возглавляет глава клуба Extreme Traveler International Congress (ETIC – Международный конгресс экстремальных путешественников) Колья Спорин.

Делегация планирует двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам–Ханкенди–Лачин–Шуша–Физули.

В целях популяризации освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм") и демонстрации масштабных строительных и восстановительных работ ведущие международные клубы путешественников в 2021–2025 годах организовали 14 поездок в Карабах и Восточный Зангезур. Это уже 15-я поездка такого рода.

За короткий период на разрушенных территориях Карабаха и Восточного Зангезура было построено 6 городов, 2 посёлка, 20 сёл, а около 60 000 человек уже обосновались в этих местах. Уникальный и беспрецедентный опыт городского развития в постконфликтном регионе Азербайджана способствует постоянному притоку иностранных туристов.