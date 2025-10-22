Путешественник из Германии высоко оценил темпы строительства и восстановления в Агдаме

АГДАМ/Trend/ – Очень впечатляет видеть строительные работы, которые ведутся в Агдаме. Ранее это место было почти пустынным.

Как сообщает в среду Trend , об этом журналистам заявил путешественник из Германии Оливер Кемпкенс во время визита в город Агдам.

«Это мой второй визит в Азербайджан. Впервые я был здесь в 2017 году, когда выступал на конференции в Баку, представляя Москву как профессор, и тогда я тоже был очень впечатлен», – отметил он.

По его словам если сравнивать Азербайджан с другими постсоветскими странами, чувствуется совершенно особая атмосфера: страна современная, с европейским духом, образованными людьми и быстрым ритмом жизни.

«Уверен, что Агдам вскоре станет процветающим районом после всех трудностей, через которые он прошел. Поздравляю народ Азербайджана и руководство страны – это фантастическая работа», – сказал Кемпкенс.

Отметим, что группу путешественников из восьми стран возглавляет глава клуба Extreme Traveler International Congress (ETIC – Международный конгресс экстремальных путешественников) Колья Спорин.

Делегация планирует двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам–Ханкенди–Лачин–Шуша–Физули.

В целях популяризации освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм") и демонстрации масштабных строительных и восстановительных работ ведущие международные клубы путешественников в 2021–2025 годах организовали 14 поездок в Карабах и Восточный Зангезур. Это уже 15-я поездка такого рода.

За короткий период на разрушенных территориях Карабаха и Восточного Зангезура было построено 6 городов, 2 посёлка, 20 сёл, а около 60 000 человек уже обосновались в этих местах. Уникальный и беспрецедентный опыт городского развития в постконфликтном регионе Азербайджана способствует постоянному притоку иностранных туристов.