Эстония планирует открыть свое дипредставительство в Баку - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Эстония планирует открыть свое дипломатическое представительство в Баку.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы достигли уровня, когда можем открыть посольство, и в ближайшем будущем в Баку начнёт работу посольство Эстонии. Это важный шаг. В то же время это очень значимый и эффективный инструмент для расширения нашего сотрудничества как на дипломатическом уровне, так и в политической, экономической и деловой сферах", - сказал Цахкна.