В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Эстонии

БАКУ/Trend/ - Состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Эстонской Республики Маргуса Цахкна в формате один на один.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

Затем состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Эстонии в расширенном составе.

"В ходе обсуждений основное внимание было уделено расширению взаимовыгодного политического диалога и активизации взаимных визитов на высоком уровне. В повестку дня также вошли такие вопросы, как углубление экономического сотрудничества, полное использование торгового и инвестиционного потенциала, расширение партнерства в области цифровой экономики, возобновляемых источников энергии и связи.

Министры также обсудили общую ситуацию в регионе, отношения между Азербайджаном и Арменией, особо отметив исторический Вашингтонский саммит, состоявшийся в августе текущего года, и его важные результаты, постконфликтную нормализацию и мирный процесс", - говорится в публикации.

