В Азербайджане проводятся совместные учения сил специального назначения «Несокрушимое партнёрство-2025» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего сотрудничества, в Азербайджане проводятся совместные учения сил специального назначения «Несокрушимое партнёрство-2025» с участием подразделений Сил специального назначения Азербайджанской Армии и Командования специальных операций Президентской гвардии Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"21 октября на торжественной церемонии открытия учений минутой молчания была почтена память шехидов Азербайджана и ОАЭ. Под аккомпанемент военного оркестра были исполнены государственные гимны и подняты государственные флаги обеих стран.

Выступивший на мероприятии командующий Силами специального назначения генерал-майор Алекпер Джахангиров отметил, что основной целью учений является расширение сотрудничества между военнослужащими сил специального назначения обеих стран, совершенствование практических навыков, обмен опытом и развитие профессионализма военнослужащих.

Согласно сценариям, адаптированным к реальным боевым условиям, участники учений отработают на практике навыки координации и управления.

В ходе тактических действий участники будут совершенствовать маневренность, гибкость и лидерские качества, а также освоят формы и методы, применяемые спецназовцами обеих стран.

Затем был проведён осмотр созданных для участников учений условий.

Отметим, что в совместных учениях сил специального назначения «Несокрушимое партнёрство-2025», в которых задействованы бронетехника, армейская авиация и беспилотные летательные аппараты, подразделения выполнят учебно-боевые задачи по огневой подготовке, десантированию, снайперской деятельности, выведению из строя объектов противника, а также по зачистке населённого пункта от противника", - говорится в информации ведомства.

