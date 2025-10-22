БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены поправки в закон о безналичных расчетах.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменении, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым в закон "О безналичных расчетах".

Согласно поправкам, для физических лиц, привлекаемых к сезонным работам на основе договоров гражданско-правового характера, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, сумма, выплачиваемая ежедневно наличными за каждого такого физического лица, увеличена с верхних 20 до 30 манатов.