Эстония благодарит Азербайджан за гуманитарную помощь Украине - Маргус Цахкна

Политика Материалы 22 октября 2025 13:20 (UTC +04:00)
Эстония благодарит Азербайджан за гуманитарную помощь Украине - Маргус Цахкна

Алёна Павленко
Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Эстония благодарит Азербайджан за гуманитарную помощь Украине.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы хорошо знаем, насколько трудно пережить зиму без стабильной инфраструктуры, как это происходит в Украине. Мы очень рады и благодарны Азербайджану, в том числе за экономическую и гуманитарную поддержку - это чрезвычайно важно", - сказал он.

Министр подчеркнул необходимость продолжать сотрудничество и поддержку Украины, отметив, что совместные усилия особенно важны сегодня.

