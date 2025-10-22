Эстония высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне соглашения по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высоко оценил достигнутые в Вашингтоне соглашения по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом глава ведомства заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Последние решения о многом процессе, принятые в Вашингтоне, имеют большое значение для Азербайджана и Армении, а также в целом для региона", - сказал Цахкна.

Также он отметил, что сегодня с азербайджанской стороной были обсуждены вопросы транспортировки и связей в регионе.

"Азербайджан играет огромную роль в регионе с точки зрения транспортировки. Существуют различные инициативы, страна привлекает инвестиции в эту отрасль. Я считаю, что Европейский союз будет играть здесь важную роль", - сказал он.