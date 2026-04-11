Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 5,05 доллара США, или на 4% по сравнению с предыдущим показателем, и составила 119,98 долларов США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 5,04 доллара, или на 4,2%, и составила 114,84 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 5,31 доллара, или на 5,6%, и составила 89,50 доллара за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 5,86 доллара, или на 4,4%, и составила 126,11 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.