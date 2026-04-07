В Иране закрыта автомагистраль Тегеран-Тебриз после падения ракет

Политика Материалы 7 апреля 2026 16:01 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ/Trend/ - На фоне военных авиаударов США и Израиля по Ирану закрыта автомагистраль, соединяющая столицу Тегеран с городом Тебриз, расположенным в провинции Восточный Азербайджан.

Как передает Trend, об этом распространило информацию управление по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Ирана.

Сообщается, что на 90-м километре магистрали, вблизи подразделения дорожной службы, упали ракеты.

Одновременно закрыта старая дорога между Бостанабадом и Мианой в провинции Восточный Азербайджан - она также была перекрыта в результате падения ракет.

В настоящее время ведутся оперативные работы по открытию дорог. Использование указанных маршрутов запрещено до второго предупреждения.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

