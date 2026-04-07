Азербайджанский стенд стал центром внимания на фестивале в Люксембурге (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Люксембурге прошел международный фестиваль под названием "Миграции, культуры и гражданство".

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по делам диаспоры Азербайджанской Республики, при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, а также при организации Ассоциации дружбы Люксембург–Азербайджан, наша страна впервые приняла участие в этом фестивале.

Азербайджанский стенд был в центре внимания участников фестиваля. Гости проявили большой интерес к богатому культурному наследию нашей страны, образцам национальной кухни и традициям, формировавшимся на протяжении веков. Наши соотечественники продуктивно использовали широкие возможности для культурного обмена и взаимного общения на протяжении всего фестиваля.

Министр иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Бетель, а также министр по делам семьи, солидарности, совместного проживания и приема беженцев Макс Хан ознакомились с образцами культуры на азербайджанском стенде.

Участие Азербайджана на этой престижной международной платформе внесло важный вклад в более широкое продвижение культуры нашей страны в Люксембурге, укрепление культурного диалога между различными сообществами и развитие связей.