Между центробанками Азербайджана и Грузии состоялся обмен опытом

7 апреля 2026 12:42 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Между центральными банками Азербайджана и Грузии состоялась встреча по обмену опытом.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), делегация Национального банка Грузии посетила ЦБА с рабочим визитом для обмена опытом.

В ходе встреч обсуждались вопросы обеспечения финансовой стабильности, формирование макропруденциальной политики, а также опыт центральных банков обеих стран в оценке финансовой устойчивости домашних хозяйств, нефинансового сектора и рынка недвижимости.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по организации стресс-тестов, включая климатические стресс-тесты, направленные на оценку физических и переходных рисков.

