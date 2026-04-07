В Азербайджане вырос портфель бизнес-кредитов в промышленном секторе

БАКУ /Trend/ - На 1 марта текущего года портфель бизнес-кредитов азербайджанских банков в промышленном секторе составил 2,738 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем портфель по указанной отрасли увеличился на 7 миллионов манатов, или на 0,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 36 миллионов манатов, или на 1,3%.

Так, объем бизнес-кредитов, предоставленных банками в промышленном секторе, на 1 февраля 2026 года составлял 2,731 миллиарда манатов, а на 1 марта 2025 года - 2,702 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 марта 2026 года портфель кредитов банков Азербайджана составил 30,119 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты занимали 53,3% (16,058 миллиарда манатов), потребительские кредиты - 31,4% (9,467 миллиарда манатов), ипотечные кредиты - 15,3% (4,593 миллиарда манатов).