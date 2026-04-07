Рынок сукук вступил в 2026 год с устойчивыми кредитными показателями – Fitch Ratings

БАКУ/Trend/ - Рынок сукук вступил в 2026 год с устойчивыми кредитными показателями.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Fitch Ratings Иэн Линнел в ходе Исламского финансового симпозиума.

«Сукук сегодня является важным инструментом финансирования для многих развивающихся стран, а общий объем сукук в обращении уже превышает 1 триллион долларов США», – отметил Линнел. «Кроме традиционных рынков, мы видим первые выпуски сукук в таких новых странах, как Австралия, Великобритания и Шри-Ланка».

Он подчеркнул, что большинство сукук имеют высокий кредитный рейтинг. «Более 80% сукук, оцененных Fitch, имеют инвестиционный рейтинг, 90% рейтингов имеют стабильный прогноз, и за последние четыре года не было дефолтов», – добавил Линнел.

Президент Fitch также обратил внимание на растущую роль исламских банков. «Исламский банкинг становится системно значимым примерно в 17 странах, а в некоторых ключевых рынках такие банки контролируют до 85% внутреннего рынка», – сказал он.

При этом Линнел отметил существующие вызовы для отрасли, включая вопросы регулирования, стандартизации, соблюдения Шариата и разнообразие финансовых продуктов. Он также подчеркнул новые риски, возникающие по мере расширения рынка, в том числе на фоне международных конфликтов, например, в Иране. «В таких условиях независимая, прозрачная и объективная оценка Fitch становится особенно важной для поддержки развития отрасли», – подчеркнул он.

Линнел рассказал и о роли Fitch в развитии исламских финансов: «Более десяти лет назад Fitch создала специальную группу по исламскому финансированию. Эта команда активно ведет наши инициативы и проекты в этом секторе».

Fitch, по его словам, лидирует на рынке: «Мы оцениваем больше исламских банков, страховщиков, программ сукук, чем любое другое международное рейтинговое агентство. Более 70% глобального рынка сукук в долларах США, объем которого превышает 240 миллиардов долларов, оценивается именно Fitch».

Подводя итог, Линнел подчеркнул, что для дальнейшего роста исламской финансовой индустрии важны инновации и сотрудничество. «Возможности и вызовы, стоящие перед отраслью, требуют вдумчивого обсуждения, инновационных решений и тесного взаимодействия участников рынка», – заключил он.