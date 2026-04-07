ANAMA обнародовало число жертв мин за 30 лет

БАКУ/ Trend/ - За 30 лет более 3500 азербайджанцев стали жертвами мин.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель аппарата Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Рауф Гусейнов в ходе выступления на форуме "Безопасное будущее во имя Великого возвращения в Баку.

По его словам, мины и неразорвавшиеся боеприпасы являются не только физическим препятствием:

"Это остатки невидимой войны, которые на протяжении многих лет удерживают в заложниках жизни людей, их мечты и планы на будущее. Существующие цифры со всей болью демонстрируют масштаб этой угрозы. Так, за последние 30 лет более 3500 наших соотечественников стали жертвами мин.

С момента Отечественной войны (ноябрь 2020 года) по сегодняшний день в результате 259 взрывов мин пострадал 421 человек. Из них 72 человека погибли, 349 получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.