bp внедряет инновационный подход к переработке буровых растворов в Каспийском регионе

БАКУ/Trend – Компания bp представила инновационный метод переработки буровых растворов в регионе Азербайджан–Грузия–Турция, который позволяет значительно сократить количество отходов и одновременно оптимизировать операционные расходы, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

"Буровые работы в Каспийском море могут достигать глубины до 7 000 метров через сложные осадочные слои. Такие условия требуют точного контроля как на забое, так и на всей скважине. Специально разработанные буровые растворы играют ключевую роль в управлении давлением, транспортировке шлама, охлаждении и смазке бурового инструмента. Эти растворы смешиваются, тестируются и контролируются на современном объекте по буровым растворам (Advanced Fluids Facility, AFF) bp, где отходы бурового раствора с платформ возвращаются для обработки и утилизации", - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, специалисты bp разработали метод, основанный на анализе данных и машинном обучении, который позволяет определять, можно ли переработать и повторно использовать отходы бурового раствора.

"Новый процесс сокращает время анализа с 90 минут до 15, обеспечивая быстрые и надежные результаты и помогая сохранять график буровых работ. Используя исторические данные и всего 2-3 ключевых показателя качества, предиктивная модель достигает точности 93–94%, что позволяет своевременно принимать уверенные решения о повторном использовании растворов. С 2023 года инициатива принесла значительные результаты: переработано более 20 000 баррелей буровых растворов; сокращено время простоя судов у причалов; восстановлено отходящее масло для повторного использования; подход внедрен в других операциях bp по всему миру", - сказали в компании.