Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9493 маната, 1 турецкая лира - 0,0361 маната, 100 российских рублей - 2,1935 маната.
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|KRW
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|INR
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