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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 июля

Экономика Новость 16 июля 2026 09:13 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 июля
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9493 маната, 1 турецкая лира - 0,0361 маната, 100 российских рублей - 2,1935 маната.

Код Курс
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SEK 0,1771
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KWD 5,4939
KZT 0,3611
QAR 0,4663
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PKR 0,6115
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