Дебиторская задолженность Таджикистана за электроэнергию выросла на 5,6% в первом полугодии

БАКУ/ Trend/ - Дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию в Таджикистане увеличилась на 5,6% в первом полугодии 2026 года.

Об этом говорится в отчете о деятельности Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана за первое полугодие 2026 года.

«По состоянию на 1 июня 2026 года дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию, включая задолженность прошлых лет, составила 3,835 млрд сомони. За первые шесть месяцев года задолженность увеличилась на 202,4 млн сомони, или на 5,6%», — говорится в отчете.

Согласно документу, на долю населения приходится 1,1 млрд сомони (121,9 млн долларов) просроченных платежей. Среди других крупных должников — Таджикская алюминиевая компания (TALCO), задолженность которой перед компанией по распределению электроэнергии составляет 991,4 млн сомони (107,2 млн долларов), Государственное унитарное предприятие «Обу Корези Джумхури» — 126,3 млн сомони (13,7 млн долларов), Агентство по мелиорации и ирригации — 322,4 млн сомони (34,9 млн долларов), организации, финансируемые из бюджета, — 100,4 млн сомони (10,9 млн долларов), а также другие предприятия с общей задолженностью в размере 1,2 млрд сомони (125,5 млн долларов).

В то же время сокращение просроченной дебиторской задолженности остается одной из ключевых финансовых проблем электроэнергетического сектора Таджикистана. Несмотря на улучшение показателей собираемости платежей в последние годы, накопленные долги продолжают ограничивать возможности энергокомпаний по финансированию технического обслуживания, модернизации инфраструктуры и инвестированию в новые генерирующие мощности.

Правительство реализует реформы, направленные на укрепление финансового положения государственных энергетических компаний посредством совершенствования системы расчетов, более широкого внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии и усиления платежной дисциплины как среди населения, так и среди крупных промышленных потребителей.

Ожидается, что энергетический сектор останется одним из приоритетных направлений для международных институтов развития. На этом фоне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в эксклюзивном интервью Trend сообщил об утверждении новой Стратегической и капитальной рамочной программы (SCF) на 2026–2030 годы, определяющей ключевые приоритеты деятельности банка в Центральной Азии и других регионах.

По словам управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейна Озхана, рамочная программа сосредоточена на трех основных направлениях: ускорении зеленого перехода, укреплении экономического управления и развитии человеческого капитала при одновременном продвижении принципов равных возможностей.

Он отметил, что эти приоритеты служат основными ориентирами деятельности ЕБРР в Центральной Азии. Банк также разрабатывает индивидуальные страновые стратегии для каждого государства региона в тесном сотрудничестве с национальными властями, уделяя особое внимание повышению конкурентоспособности частного сектора, созданию рабочих мест, развитию навыков, расширению инклюзивности и поддержке цифровой трансформации.