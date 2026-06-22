AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), входящая в состав AZCON Holding, расширила свой парк воздушных судов, пополнив его очередным самолетом Airbus A320neo нового поколения, сообщает ЗАО Azerbaijan Airlines.

Ввод нового воздушного судна в эксплуатацию позволит предоставить пассажирам более комфортные и современные условия для путешествий. Таким образом, салон Airspace обеспечивает более высокий уровень комфорта пассажиров благодаря просторному салону, специальным креслам и увеличенным багажным полкам для ручной клади. Самолет также оснащен современной системой развлечений, высокоскоростным Wi-Fi и индивидуальными мониторами в салоне бизнес-класса.

Оснащенный двигателями нового поколения, Airbus A320neo отличается высокой топливной эффективностью, сниженным уровнем выбросов углекислого газа и дальностью полета до 6 300 километров, что обеспечивает его эффективную эксплуатацию на региональных и среднемагистральных маршрутах.

Пополнение флота новым самолетом имеет стратегическое значение для AZAL, способствуя повышению операционной эффективности, сокращению расхода топлива и воздействия на окружающую среду, улучшению качества обслуживания, а также расширению возможностей для открытия новых направлений.

Самолет стал четвертым Airbus A320neo в парке AZAL, который в настоящее время насчитывает 28 воздушных судов. Определив непрерывное совершенствование качества обслуживания пассажиров и расширение маршрутной сети в качестве ключевых приоритетов, AZAL ставит перед собой цель увеличить численность воздушного флота до 50 самолетов к 2032 году.

Новый Airbus A320neo стал очередным важным шагом в реализации программы модернизации флота AZAL и способствует дальнейшему укреплению позиций Баку как одного из ведущих авиационных транспортных узлов региона.