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AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)

Экономика Материалы 22 июня 2026 10:08 (UTC +04:00)
AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)
Фото: AZAL

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), входящая в состав AZCON Holding, расширила свой парк воздушных судов, пополнив его очередным самолетом Airbus A320neo нового поколения, сообщает ЗАО Azerbaijan Airlines.

Ввод нового воздушного судна в эксплуатацию позволит предоставить пассажирам более комфортные и современные условия для путешествий. Таким образом, салон Airspace обеспечивает более высокий уровень комфорта пассажиров благодаря просторному салону, специальным креслам и увеличенным багажным полкам для ручной клади. Самолет также оснащен современной системой развлечений, высокоскоростным Wi-Fi и индивидуальными мониторами в салоне бизнес-класса.

Оснащенный двигателями нового поколения, Airbus A320neo отличается высокой топливной эффективностью, сниженным уровнем выбросов углекислого газа и дальностью полета до 6 300 километров, что обеспечивает его эффективную эксплуатацию на региональных и среднемагистральных маршрутах.

Пополнение флота новым самолетом имеет стратегическое значение для AZAL, способствуя повышению операционной эффективности, сокращению расхода топлива и воздействия на окружающую среду, улучшению качества обслуживания, а также расширению возможностей для открытия новых направлений.

Самолет стал четвертым Airbus A320neo в парке AZAL, который в настоящее время насчитывает 28 воздушных судов. Определив непрерывное совершенствование качества обслуживания пассажиров и расширение маршрутной сети в качестве ключевых приоритетов, AZAL ставит перед собой цель увеличить численность воздушного флота до 50 самолетов к 2032 году.

Новый Airbus A320neo стал очередным важным шагом в реализации программы модернизации флота AZAL и способствует дальнейшему укреплению позиций Баку как одного из ведущих авиационных транспортных узлов региона.

AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)
AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)
AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)
AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)
AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)
AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)
AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)
AZAL пополнил свой авиапарк четвертым современным самолетом Airbus A320neo (ФОТО)

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