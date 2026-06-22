Азербайджан расширяет международное сотрудничество в сфере морской ветроэнергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает деятельность по расширению сотрудничества с международными партнерами в сфере морской ветроэнергетики.

Как сообщает Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA), в составе азербайджанской делегации заместитель директора BOEMDA Фаган Абдурахманов принял участие в международной конференции «Global Offshore Wind 2026», состоявшейся 16–17 июня 2026 года в Манчестере (Великобритания). Визит был организован при поддержке правительства Великобритании и по приглашению посольства.

В рамках конференции делегация приняла участие в выставке и панельных дискуссиях, проходивших в Манчестерском центральном конгресс-комплексе, ознакомилась с деятельностью многочисленных международных компаний, работающих в сфере морской ветроэнергетики, и провела встречи для налаживания деловых контактов.

В ходе визита для азербайджанской делегации было организовано отдельное мероприятие, на котором с презентациями выступили компании, представляющие цепочку поставок в сфере морской ветроэнергетики Великобритании: GE Vernova, Tekmar, Kinewell, Marsh UK, ABL Group (OWC), Ryse Energy, CM Energy Services, Briggs Marine, Haskoning, Xlinks, ASCO World, JDR Cables, Subsea7, Wood и Worley.

На этом мероприятии Фаган Абдурахманов выступил с презентацией на тему «Энергетический переход в Азербайджане в области возобновляемой энергии и перспектива до 2030 года». В презентации была представлена обширная информация о потенциале морской ветроэнергетики страны, проделанной работе и возможностях для международных инвестиций.

В продолжение визита делегация посетила морские ветряные электростанции «Gwynt y Môr» и «Rhyl Flats», принадлежащие компании RWE и расположенные в Уэльсе. В рамках программы, проведенной в порту «Мостин», участники подробно ознакомились с системой управления морским ветропарком, морскими подстанциями и операционным процессом.

Отмечается, что данный визит имеет важное значение для расширения международного сотрудничества в сфере морской ветроэнергетики, изучения передового опыта и оценки потенциальных инвестиционных возможностей.