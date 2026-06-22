Представители Омбудсмена Азербайджана встретились с репатриированными из Сирии гражданами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Омбудсмена провели встречу с лицами, репатриированными из Сирии в Азербайджан и размещенными в соответствующем учреждении Агентства социальных услуг.

Об этом сообщается на официальном сайте Аппарата Омбудсмена.

Отмечается, что 7, 9 и 11 июня 2026 года в результате мер, принятых правительством Азербайджана, из Сирии были репатриированы 23 гражданина страны, в том числе женщины и дети.

В ходе встречи представители Омбудсмена ознакомились с проводимой работой по социальной реабилитации репатриантов, изучили их текущие потребности и дали рекомендации по вопросам реинтеграции в общество и защиты прав.

Кроме того, репатриантам была предоставлена подробная информация о мандате и деятельности Омбудсмена.