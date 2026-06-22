БАКУ/ Trend/ - Anglo Asian Mining обновила программу бурения в Азербайджане, говорится в сообщении компании.

"Компания планирует реализовать программу бурения объемом 90 000 метров в 2026–2027 годах. Она включает около 55 000 метров разведочного бурения и около 35 000 метров бурения в рамках технико-экономических обоснований. На месторождении "Хархар" уже началось колонковое бурение с использованием двух буровых установок. Начало работ на "Гарадаг" ожидается в третьем квартале 2026 года", - сказали в компании.

Как отмечается, разведочные работы будут сосредоточены на расширении минеральных зон на участках "Хархар" и "Гарадаг", а также на прилегающих территориях, включая последующее бурение в контрактной зоне Гедабека и расширение рудника "Демирли" и участка "Южный Демирли".

В компании заявили, что подземное бурение также началось на месторождении "Гилар"и направлено на исследование верхних горизонтов и возможное расширение более глубоких уровней залежей.

"Бурение в рамках ТЭО включает геологическое уплотняющее бурение для обновления оценки минеральных ресурсов, а также геотехнические, гидрогеологические, металлургические и контрольные работы: около 10 000 метров на "Хархар" и около 25 000 метров на "Гарадаг"", - сказали в Anglo Asian Mining.

Отметим, что месторождение "Хархар" расположено в 1,5 км от северной границы контрактной зоны Гедабека. В 2023 году здесь были проведены масштабные геологоразведочные работы, включая колонковое бурение с поверхности и подземных горизонтов. Также построен разведочный портал и проложена подземная выработка. Проанализированы исторические данные, полученные в 2022 году от предыдущего владельца месторождения. По результатам работ опубликована оценка минеральных ресурсов по стандарту JORC, согласно которой запасы меди составляют 119,1 тыс. тонн.

Месторождение "Гарадаг"примыкает к северной границе "Хархар" и включает одноимённый рудный участок. В 2024 году была опубликована первичная оценка ресурсов по стандарту JORC, подтвердившая наличие около 900 тыс. тонн меди.