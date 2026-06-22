Anglo Asian Mining назначила подрядчика для ТЭО по проектам в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Anglo Asian Mining назначила компанию Worley Europe Limited подрядчиком для выполнения технико-экономических исследований по освоению месторождений "Хархар" и "Гарадаг" в Азербайджане, говорится в сообщении компании.

"Исследования будут направлены на оценку вариантов применения технологии кучного выщелачивания меди и последующей экстракции и электролиза (SX-EW) на месторождениях "Хархар" и "Гарадаг". Данная технология позволяет производить товарную медь непосредственно на руднике, а не в форме концентрата, который затем экспортируется для последующей плавки и рафинирования. Это станет первым случаем, когда в рамках деятельности компании или в Азербайджане планируется производство меди в виде готового металла", - сказали в Anglo Asian Mining.

Сообщается, что завершение технико-экономических исследований ожидается в середине 2027 года по проекту "Хархар" и в первой половине 2028 года по "Гарадаг".

Worley Europe Limited входит в состав международной группы Worley — глобальной инжиниринговой компании в сфере энергетики, химической промышленности и природных ресурсов, штаб-квартира которой расположена в Австралии. Компания специализируется на реализации проектов и создании стоимости на всех этапах жизненного цикла активов. В настоящее время Anglo Asian Mining завершает оформление контракта с Worley Europe Limited на проведение данных исследований.

Отметим, что месторождение "Хархар" расположено в 1,5 км от северной границы контрактной зоны Гедабека. В 2023 году здесь были проведены масштабные геологоразведочные работы, включая колонковое бурение с поверхности и подземных горизонтов. Также построен разведочный портал и проложена подземная выработка. Проанализированы исторические данные, полученные в 2022 году от предыдущего владельца месторождения. По результатам работ опубликована оценка минеральных ресурсов по стандарту JORC, согласно которой запасы меди составляют 119,1 тыс. тонн.

Месторождение "Гарадаг"примыкает к северной границе "Хархар" и включает одноимённый рудный участок. В 2024 году была опубликована первичная оценка ресурсов по стандарту JORC, подтвердившая наличие около 900 тыс. тонн меди.