Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0004 маната, 1 турецкая лира - 0,038 маната, а 100 российских рублей - 2,2320 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0004
|AUD
|1,2049
|BYN
|0,5759
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1148
|CZK
|0,0821
|CNY
|0,2494
|DKK
|0,2677
|GEL
|0,6318
|HKD
|0,2171
|INR
|0,0182
|GBP
|2,2983
|SEK
|0,1851
|CHF
|2,171
|ILS
|0,5603
|CAD
|1,2334
|KWD
|5,5041
|KZT
|0,3572
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5509
|MDL
|0,0987
|NOK
|0,1801
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6083
|PLN
|0,4713
|RON
|0,3931
|RUB
|2,232
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3355
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3275
|TRY
|0,038
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,039
|JPY
|1,069
|NZD
|0,9983