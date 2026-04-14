Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 апреля

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0004 маната, 1 турецкая лира - 0,038 маната, а 100 российских рублей - 2,2320 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0004
AUD 1,2049
BYN 0,5759
AED 0,4628
KRW 0,1148
CZK 0,0821
CNY 0,2494
DKK 0,2677
GEL 0,6318
HKD 0,2171
INR 0,0182
GBP 2,2983
SEK 0,1851
CHF 2,171
ILS 0,5603
CAD 1,2334
KWD 5,5041
KZT 0,3572
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5509
MDL 0,0987
NOK 0,1801
UZS 0,014
PKR 0,6083
PLN 0,4713
RON 0,3931
RUB 2,232
RSD 0,017
SGD 1,3355
SAR 0,453
xdr 2,3275
TRY 0,038
TMT 0,4857
UAH 0,039
JPY 1,069
NZD 0,9983
