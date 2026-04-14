Энергетика в приоритете: Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество за рамки торговли

БАКУ /Trend/ - 13 апреля в Москве состоялось шестое заседание Совместной комиссии России и Узбекистана, подтвердившее расширение двустороннего сотрудничества за пределы торговли.

Созданная в 2018 году по инициативе президентов двух стран, комиссия за сравнительно короткий период превратилась в устойчивый механизм координации экономической повестки. Если на начальном этапе акцент делался преимущественно на торговле, то сегодня взаимодействие охватывает широкий спектр направлений - от энергетики и промышленной кооперации до логистики, технологий и подготовки кадров.

Ключевым элементом этой архитектуры остается энергетика, которая фактически задает тон всему сотрудничеству. Реализация проекта атомной электростанции в Джизакской области с участием "Росатома" уже перешла в практическую фазу: начаты бетонные работы, формируется производственная база. Речь идет не просто о строительстве отдельного объекта, а о создании интегрированной системы атомной генерации с энергоблоками различной мощности.

По предварительным оценкам, совокупная выработка станции может достичь около 17 млрд кВт⋅ч в год, что позволит покрывать до 13-14% текущего потребления электроэнергии в Узбекистане. В условиях растущего спроса на электроэнергию это приобретает стратегическое значение, формируя долгосрочную основу энергетической безопасности страны.

“Реализация этой инициативы даст дополнительный импульс экономике и позволит на десятилетия обеспечить устойчивое энергоснабжение”, - заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания.

Параллельно углубляется сотрудничество в нефтегазовом секторе. Стороны подтвердили готовность к продолжению и расширению поставок российской нефти и природного газа. Существенный акцент сделан на модернизации газотранспортной и перерабатывающей инфраструктуры Узбекистана с привлечением российских технологий и компетенций. Уже ведется бурение новых скважин, обновляются производственные мощности, что способствует повышению эффективности отрасли.

При этом энергетическая стратегия Узбекистана остается диверсифицированной. Страна активно наращивает мощности в сфере возобновляемых источников энергии - прежде всего, солнечной и ветровой генерации. Однако именно базовая генерация, включая атомную и газовую, обеспечивает стабильность энергосистемы и покрытие пиковых нагрузок, что делает текущие проекты с Россией особенно значимыми.

Экономическое взаимодействие в целом демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 12,5%, приблизившись к 13 млрд долларов. Россия усилила позиции по поставкам минеральных продуктов, химической и фармацевтической продукции, тогда как Узбекистан нарастил экспорт текстиля и сельхозпродукции. Доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана сохраняется на уровне около 16%, закрепляя ее статус одного из ключевых партнеров.

“Россия входит в число лидеров по объему внешней торговли Узбекистана. Взаимный товарооборот вырос практически на 12,5% и приблизился к триллиону рублей. В соответствии с договоренностями глав государств мы должны кратно увеличить этот показатель к 2030 году”, - отметил Мишустин.

При этом текущий этап сотрудничества все меньше определяется исключительно объемами торговли, смещаясь также в сторону промышленной кооперации и реализации инвестиционных проектов. В Узбекистане действует более 3 тыс. предприятий с российским участием, реализуется порядка 150 проектов общей стоимостью около 4 трлн рублей.

Одним из инструментов остаются совместные индустриальные площадки. Технопарки в Чирчике и Джизаке уже демонстрируют конкретные результаты - десятки резидентов и тысячи рабочих мест, а в ближайшие годы ожидается расширение сети за счет новых проектов в регионах.

“Эти площадки показывают реальный результат промышленной кооперации и формируют основу для дальнейшего роста взаимной торговли”, - сказал Trend директор департамента минэкономразвития России Алексей Михайлов.

Дополняет эту архитектуру развитие логистики. Стороны активно формируют сеть оптово-распределительных центров и торговых домов, что позволяет выстраивать более эффективные цепочки поставок и снижать издержки. Проекты уже реализуются в ряде российских регионов и постепенно масштабируются.

Таким образом, текущее заседание комиссии отражает более широкий процесс - постепенное формирование комплексного экономического партнерства, где энергетика, торговля, инвестиции, инфраструктура и технологии дополняют друг друга.

Удастся ли сторонам реализовать амбициозную цель по кратному росту товарооборота к 2030 году, во многом будет зависеть от того, насколько эффективно будет выстроена эта новая модель кооперации. Пока же Россия и Узбекистан демонстрируют поступательное движение в сторону углубления взаимодействия, формируя одну из наиболее динамичных экономических связок в регионе.