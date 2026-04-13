В Азербайджане начинается подписка на акции PASHA Bank

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank объявил о начале подписки на акции в рамках первичного публичного размещения (IPO).

Как сообщает Trend, об этом заявил член правления PASHA Bank, главный финансовый директор Мурад Сулейманов на пресс-конференции, посвященной запуску продажи акций банка.

Он отметил, что подписка продлится с 13 апреля по 12 мая 2026 года:

"Инвесторам предлагается 932 926 обыкновенных именных акций, что составляет 5% капитала банка. Цена первичного размещения одной акции установлена на уровне 55 манатов. Минимальный объем покупки - 1 акция, при этом максимальный лимит не установлен. На суммы, внесенные авансом в период подписки, начисляется доход в размере 5% годовых. Размещение акций осуществляется через Бакинскую фондовую биржу".

М. Сулейманов добавил, что инвесторы могут принять участие в IPO через платформы и мобильные приложения PASHA Bank, Birbank Invest, а также основного андеррайтера PASHA Сapital, ABB Invest, Unicapital и Leobank:

"Физически участие возможно в филиалах PASHA Bank, Kapital Bank и Unibank, а также в офисе PASHA Сapital.

Как финансовый институт, создающий прозрачную, устойчивую и долгосрочную ценность для инвесторов, мы считаем этот шаг стратегически важным. Этим решением мы стремимся поделиться ценностью, которую на протяжении многих лет создавали вместе с нашими клиентами и партнерами, с более широкой аудиторией. Мы также рассматриваем этот шаг как реальный вклад в развитие рынка капитала в стране. Для нас важно, чтобы как можно больше людей получили доступ к инвестиционным возможностям".