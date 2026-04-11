В Азербайджане вырос портфель банковских бизнес-кредитов в транспортной сфере

БАКУ /Trend/ - На 1 марта текущего года портфель банковских бизнес-кредитов в транспортной сфере Азербайджана составил 1,908 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, указанный портфель кредитов по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 14,5 миллиона манатов, или на 0,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 431,7 миллиона манатов, что составляет рост на 29,2%.

Так, объем бизнес-кредитов, предоставленных банками в транспортном секторе, на 1 февраля 2026 года составлял 1,893 миллиарда манатов, а на 1 марта прошлого года - 1,475 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 марта 2026 года общий кредитный портфель банков в Азербайджане составил 30,119 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты составляют 53,3% (16,058 миллиарда манатов), потребительские кредиты - 31,4% (9,467 миллиарда манатов), а ипотечные кредиты - 15,3% (4,593 миллиарда манатов).