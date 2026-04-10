В Шуше и Нахчыване пройдут местные консультации по ЦУР - представитель ООН

БАКУ /Trend/ - Программа мероприятий, которые будут проведены в Шуше и Нахчыване в рамках Целей устойчивого развития, уже определена.

Как сообщает Trend, об этом заявил временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич на сегодняшнем заседании Высокого совместного руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития, проходящем в Баку.

Он отметил, что заместители министров согласовали даты мероприятий: Шуша примет их 29-30 апреля, Нахчыван - 7-8 мая. В рамках этих визитов будут проведены консультационные семинары с местными исполнительными органами, в ходе которых будет изучено их видение Целей устойчивого развития. Также будут организованы просветительские мероприятия в университетах и диалоги на местном уровне.

"В настоящее время мы все находимся там, где хотели быть - мы уже работаем на местах.

В феврале у нас была встреча с некоторыми коллегами, и именно тогда мы начали подготовку к этой сессии. Наша цель заключалась в том, чтобы организовать ее эффективно, продуктивно и с ориентацией на конкретные результаты. На той встрече мы разработали совместные рабочие планы, и тот факт, что их реализация уже началась, свидетельствует об эффективности нашей работы".

Представитель ООН также подчеркнул, что новая рамочная программа сотрудничества стала более сфокусированной и приоритизированной: "Эта рамка адаптирована к национальной стратегии развития Азербайджана и изменяющемуся контексту страны.

Заседания групп по результатам, проведённые в феврале, стали важной платформой для рассмотрения приоритетов на 2026 год. В ходе этих встреч были определены направления совершенствования, а координация между правительством и ООН еще больше усилилась. Результаты этих обсуждений будут представлены сегодня, и мы надеемся, что они будут одобрены с вашей стороны.

Хотел бы отметить, что вся информация о Рамочной программе сотрудничества уже доступна для общественности на платформе UN Info. Это обеспечивает прозрачность, особенно в вопросах, связанных с программами ООН и финансированием. Кроме того, годовые отчеты за 2025 год будут представлены общественности к июню и подробно расскажут о наших общих достижениях".