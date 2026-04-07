Обнародован объем операций по MasterCard в Азербайджане за февраль

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец февраля этого года через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана (включая платежные карты статистических единиц), было проведено 74,694 миллиона операций на общую сумму 4,444 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с февралем прошлого года, количество операций увеличилось на 8,355 миллиона (12,6%), тогда как объем уменьшился на 246 миллионов манатов (5,2%).

В то же время количество операций с картами MasterCard, выпущенными нерезидентными финансовыми институтами, составило 487 тысячи, а объем - 49,9 миллиона манатов.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане. Операции с нерезидентными картами - это транзакции, совершенные на территории страны с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми институтами.