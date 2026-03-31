Азербайджан увеличил инвестиции в экономику России

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем прямых инвестиций Российской Федерации в Азербайджан составил 267,8 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджанской Республики.

Согласно данным, это на 33,5 млн долларов или на 14,3% больше по сравнению с 2024 годом.

В отчетном году доля инвестиций из России в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 4,1%.

В свою очередь, Азербайджан в течение 2025 года вложил в экономику России 52,8 млн долларов, что на 34,2 млн долларов или в 2,8 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Доля инвестиций из Азербайджана в общем объеме прямых иностранных инвестиций, направленных в Россию, составила 2,1%.

В течение 2024 года общий объем прямых инвестиций из России в Азербайджан составил 234,3 млн долларов, а в обратном направлении — 18,6 млн долларов.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 млрд долларов США. Это на 450,9 млн долларов или на 6,4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время в отчетном году объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,528 млрд долларов, что на 765,4 млн долларов или на 43,4% больше по сравнению с 2024 годом.