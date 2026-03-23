Участие Туркменистана в форуме APRECA в Баку усилит диалог по энергопереходу в регионе - Гурбуз Гонул (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Активное участие Туркменистана в Инвестиционном форуме "Ускоренное партнерство в области возобновляемой энергетики в Центральной Азии" (APRECA) в Баку обогатит диалог по приоритетам регионального энергетического перехода и поможет сформировать инвестиционные проекты.

Об этом Trend сказал директор по взаимодействию с государствами и партнерствам в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гурбуз Гонул.

"Инвестиционный форум APRECA состоится в июне 2026 года в Азербайджане в рамках Baku Energy Week. На форуме соберутся представители правительств, инвесторы и разработчики проектов для продвижения конкретных проектов в области возобновляемой энергии и модернизации сетей по всему Центральноазиатскому региону", - сказал он.

Г. Гонул поделился подробностями недавней встречи представителей IRENA и Туркменистана.

"Во время недавней встречи нового посла Туркменистана Байрама Байрамова и генерального директора IRENA Франческо Ла Камеры обсуждались вопросы укрепления взаимодействия сторон и выявления конкретных направлений для будущего сотрудничества", - отметил он.

Г. Гонул подчеркнул, что обе стороны подтвердили важность углубления сотрудничества в рамках региональных инициатив IRENA, в частности APRECA, и выразили ожидание скорого присоединения Туркменистана к этой программе.

По его словам, энергетическая система Туркменистана в настоящее время сильно зависит от традиционных источников, но страна обладает значительным потенциалом возобновляемой энергии.

"В Туркменистане почти 300 солнечных дней в году, с одним из самых высоких уровней солнечной радиации в Центральной Азии. Потенциал ветровой энергии также значителен: оценки показывают, что около 40% территории страны подходит для развития ветровой энергетики", - пояснил он.

Г. Гонул добавил, что эти природные преимущества позволяют Туркменистану играть более активную роль в долгосрочном энергетическом переходе региона, помогая удовлетворять будущий спрос и диверсифицировать энергетический баланс Центральной Азии.

Он также отметил текущие и планируемые инициативы в рамках региональных программ IRENA. Агентство взаимодействует с Туркменистаном через APRECA, которая направлена на укрепление нормативной базы, готовности к инвестициям и трансграничного сотрудничества.

Г. Гонул пояснил, что активное участие Туркменистана может существенно способствовать диверсификации региональных энергетических систем и повышению энергетической безопасности.

Отметим, что Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) - это межправительственная организация, созданная в 2009 году для содействия сотрудничеству и внедрению возобновляемой энергии по всему миру. Агентство предоставляет данные, консультирует по политике, оказывает техническую поддержку и способствует партнерствам для перехода стран к устойчивым энергетическим системам. В IRENA входят 169 государств, штаб-квартира расположена в Масдар-сити (Абу-Даби, ОАЭ).

Туркменистан является полноправным членом IRENA с 2018 года и участвует в ее руководящих органах и региональных инициативах. Представители страны неоднократно встречались с руководством агентства для обсуждения целей в области возобновляемой энергии, совместных проектов и участия Туркменистана в APRECA. В начале 2026 года страна также представила верительные грамоты в качестве постоянного представителя при IRENA, при этом обе стороны подтвердили готовность углублять сотрудничество в области технологий чистой энергии, "зеленого" водорода и интеграции в более широкие региональные проекты по возобновляемой энергии.