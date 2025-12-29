Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве (ФОТО)

Международный конгресс подтвердил статус Москвы как мирового центра компетенций в сфере делового туризма, собрав на своих полях профессионалов из 37 стран БРИКС и Глобального Юга. Его посетили почти в два раза больше участников, чем годом ранее — всего 2500 профессионалов. Разноформатная программа охватила темы успеха MICE-дестинаций, эффективности деловых событий, будущее нейротехнологий и экономики впечатлений в индустрии, а также позволила провести рекордное количество деловых встреч.

Участники из 37 стран

В Москве подвели итоги международного форума по деловому туризму Meet Global MICE Congress (MGMC). Он прошел 17-18 декабря и объединил более двух с половиной тысяч представителей профессионалов индустрии, профильных ведомств, ассоциаций, корпоративных заказчиков и организаторов деловых мероприятий из разных стран. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, и в шесть раз — в сравнении с первым форумом.

Участники конгресса приехали в столицу из 37 зарубежных стран и российских регионов — в два раза больше, чем годом ранее. Высокий статус участников – порядка 70% из них были руководителями высшего звена и другими лицами, принимающими решения, позволил формировать договоренности о партнерствах прямо во время мероприятия.

Среди участников — член правления Индийского бюро по продвижению конгрессов Тушар Кейшарвани, генеральный директор China Travel Online Маркус Ли, Руководитель отдела конференций и конгрессов Visit Qatar Рукайя Кассим, председатель Ассоциации выставочных компаний Индонезии Хосе Андреас Рункат, председатель Ассоциации организаторов выставок Африки Проджени Патер, основатель кенийской Actnable AI Дхармендра Джайн, президент Малазийской ассоциации въездного туризма Минт Леонг, бывший генеральный директор EXPO 2027 в Сербии Душан Боровчанин. А также представители туристических ведомств Египта, Иордании, Мальдив, Непала, Танзании, Узбекистана.

Гости провели более 8 тысяч деловых встреч в рамках экспозоны, направленных на выстраивание новых контактов, поиск клиентов и —формирования плана мероприятий на будущие периоды.

Два насыщенных дня

Для участников организовали 15 деловых сессий по трекам: «Конференции и выставки», «Дестинации и ассоциации», «Глобальные тренды и аналитика», «Встречи и интенсивы», «Бизнес», «Технологии». В пленарных заседаниях, панельных дискуссиях, кейс-сессиях, презентациях, выступлениях звездных спикеров, тренингах удалось раскрыть главную тему MGMC-2025 — «Единство через открытое многообразие: новые возможности для глобального роста».

Спикеры подняли такие вопросы, как влияние персонализации, геймификации, гибридизации, экономики впечатлений, искусственного интеллекта и нейротехнологий на MICE-индустрию. Также обратили внимание на мультипликативный эффект мегасобытий, портрет современного заказчика и исполнителя отрасли, отражение национального кода в глобальной выставочной индустрии, формулу коммерческого успеха и каналов продвижения бизнес-дестинаций, и отдельно — выездные корпоративные мероприятия для регионов Азии.

Выставка для бизнеса

В MGMC-2025 были представлены более 130 экспонентов из стран БРИКС и Глобального Юга. Это MICE-операторы, ассоциации, конгрессно-выставочные бюро, транспортные компании, отели, желающие выйти на растущие рынки и повысить узнаваемость бренда. Помимо российских представителей, большая часть приехала из стран Ближнего Востока (30%) и Юго-Восточной Азии (23%).

Отдельные стенды были посвящены проектам «Сделано в Москве» и «Московское чаепитие».

Ключевыми участниками программы Hosted Buyers стали гости из Ближнего Востока (более 27%), Индии (25%), Китая (15%). Всего обсудить возможность проведения мероприятий, провести B2B-переговоры и открыть для себя Москву как деловую и культурно-развлекательную дестинацию приехали 200 участников.

Первый Meet Global MICE Congress состоялся в Москве осенью 2023 года, став самым крупным международным мероприятием в сфере делового туризма в России. В декабре прошлого года форум прошел под эгидой BRICS Edition — объединил более 1,3 тысячи представителей бизнес-туризма из стран БРИКС и Глобального Юга. Москва стала площадкой для бизнес-диалога с 17 странами. Главной темой были «Глобальные вызовы и тренды MICE-отрасли: на пути к устойчивому развитию через призму опыта и знаний стран БРИКС» — ее обсудили в рамках 13 деловых сессий.

Комитет по туризму города Москвы создает устойчивый бренд столицы как важного туристического направления не только в России, но и на международной арене. Чаще всего в Москву приезжают гости из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока. Для укрепления международных связей столица России организовывает бизнес-миссии, представляет туристический потенциал на отраслевых выставках, создает проекты и события, ориентированные в том числе на зарубежного туриста.