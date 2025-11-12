Назван объем иранского импорта золота

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) импорт необработанного золота в Иран сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 46,3% по стоимости и на 59,9% по весу.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, за 7 месяцев Иран импортировал в страну 20 тонн необработанного золота на сумму 2,13 млрд долларов США.

За аналогичный период прошлого года импорт необработанного золота в Иран составил 50 тонн на сумму 3,97 млрд долларов США.

Импорт золота занял первое место в товарном импорте Ирана по стоимости и 6,22% от общего объема импорта.

Добавим, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, за 7 месяцев импорт в Иран составил 22,3 млн тонн на сумму 34,2 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт продукции сократился на 16% в стоимостном выражении, но увеличился на 1,6% в весовом выражении.