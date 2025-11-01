Берлин ищет партнеров в Центральной Азии. Как Германия может использовать потенциал Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Туркменистан активно позиционирует себя как ключевой экономический центр Центральной Азии, укрепляя свое положение стратегического партнера Германии и Европейского союза. Обладая значительными запасами природного газа, страна проводит курс на диверсификацию и модернизацию, что делает ее привлекательной для долгосрочных инвестиций в энергетический, химический, сельскохозяйственный и транспортный секторы.

Недавние “Дни экономики Туркменистана в Германии”, прошедшие во Франкфурте-на-Майне, стали важным индикатором углубляющегося партнерства. Форум, собравший более 50 ведущих немецких компаний (включая Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Siemens Energy, CLAAS GmbH, John Deere International GmbH и BASF) и 51 туркменскую компанию, подтвердил переход от торговых отношений к масштабному технологическому и финансовому сотрудничеству.

Сотрудничество Туркменистана с немецкими финансовыми институтами и промышленными гарантами демонстрирует существенный объем обязательств.

Общий объем совместных проектов, финансируемых при участии Deutsche Bank, Commerzbank и Euler Hermes, оценивается примерно в 700 миллионов долларов США. Эти средства направляются на финансирование крупных инфраструктурных, медицинских и промышленных проектов, выступая гарантами немецкого экспорта и снижая инвестиционные риски.

Помимо этого, компания Siemens Energy Global GmbH & Co. Kg находится на этапе подписания контракта с ГК “Туркменгаз” на сумму 108 миллионов долларов США. Соглашение направлено на модернизацию газотранспортной системы через ремонт компрессоров и силовых турбин.

С 2020 по 2025 годы другая немецкая компания - BASF SE - осуществила поставки химических реагентов на сумму, превышающую 25 миллионов долларов США. Туркменская сторона выразила заинтересованность в заключении прямого долгосрочного контракта для оптимизации логистики и поставок.

В интервью Trend региональный директор Восточного комитета германской экономики Владимир Никитенко отметил, что высокий ВВП на душу населения Туркменистана, обеспеченный богатыми запасами природного газа, позволяет правительству инвестировать в глубокую модернизацию промышленности с использованием передовых, зачастую немецких, технологий.

“Цифровизация и устойчивая инфраструктура также становятся ключевыми двигателями новой фазы германо-туркменского сотрудничества. Туркменистан модернизирует энергетику, водное хозяйство и логистику — именно те сферы, где немецкие компании обладают сильными технологическими преимуществами. Речь идет об "умных" энергосетях, автоматизации, повышении водной эффективности и переработке сточных вод”, - подчеркнул он.

Это подтверждает, что спрос на немецкое инженерное и цифровое ноу-хау носит долгосрочный и стратегический характер. Развитие цифровой и "зеленой" инфраструктуры является ключевым драйвером сотрудничества в ближайшие годы.

“Поскольку Туркменистан расширяет связность через новые транспортные и торговые коридоры, соединяющие Центральную Азию с Европой, цифровая инфраструктура и "зеленые" технологии станут самыми динамичными драйверами двустороннего сотрудничества”, - сказал он.

Несмотря на преобладание государственного сектора, рост частной экономики Туркменистана открывает новые возможности для немецкого среднего бизнеса (Mittelstand), особенно в текстильной промышленности, торговле сельхозпродукцией и логистике по Среднему коридору.

“Компании немецкого Mittelstand традиционно поставляют туркменским партнерам машины, промышленное оборудование и производственные технологии, часто через местных дистрибьюторов. Эта модель минимизирует бюрократические барьеры, одновременно укрепляя доверие и устойчивое сотрудничество”, - пояснил Никитенко.

Восточный комитет германской экономики (OA) активно содействует этому процессу, подписав в 2023 году дорожную карту сотрудничества, охватывающую восемь отраслей (от энергетики до здравоохранения и текстиля).

Сотрудничество между Туркменистаном и Германией выходит за рамки классической торговли. Форум во Франкфурте, собравший более 200 участников, заинтересованных в инвестициях, продемонстрировал, что немецкий бизнес рассматривает Туркменистан как долгосрочный, технологически перспективный рынок и платформу для совместных инноваций. Это партнерство, поддерживаемое финансовыми гарантиями на сумму 700 миллионов долларов США и крупными технологическими контрактами, такими как соглашение Siemens Energy на 108 миллионов долларов США, способствует укреплению экономической связности между Европой и Центральной Азией.