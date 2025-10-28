Страховой сектор Северного Кипра открыт для международного сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Страховой сектор Турецкой Республики Северного Кипра открыт для международного сотрудничества с Турцией, Организацией тюркских государств и европейскими странами в рамках инициатив по развитию международного партнерства и образования.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил председатель Ассоциации страховых и перестраховочных компаний Северного Кипра Бёрте Барласоглу в ходе своего выступления на Turkic States InsurTech Summit 2025 в Баку.

По его словам, для будущего развития страхового сектора Северного Кипра планируется реализация ряда шагов, включая цифровизацию и расширение централизованной базы данных, внедрение телематических и поведенческих продуктов, автоматическую оценку ущерба с применением искусственного интеллекта, интеграцию новых технологий в медицинское страхование и развитие мобильных страховых приложений.

Барласоглу подчеркнул, что цель сотрудничества - создание общих платформ как в законодательной, так и в технологической сфере, а также превращение Турецкой Республики Северного Кипра в региональный центр цифрового страхования.

Кроме того, разрабатываются образовательные программы для специалистов в области страхования, направленные на развитие компетенций в цифровой трансформации, современной аналитике данных и улучшении клиентского опыта. Также планируется запуск инициатив для InsurTech-стартапов совместно с университетами.

«В результате страховой сектор Турецкой Республики Северного Кипра переходит от традиционных моделей к современной системе, основанной на цифровых технологиях и аналитике, становясь одной из самых прозрачных и инновационных страховых экосистем в регионе», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!