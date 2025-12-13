Эльчин Амирбеков совершил рабочий визит в Польшу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков совершил рабочий визит в Республику Польша.

Как сообщает Trend, в рамках визита Эльчин Амирбеков провел встречи с главой Департамента иностранных дел Канцелярии премьер-министра Польши Малгожатой Латкевич-Павлак, советником Президента Польши Радославом Груком, председателем Комиссии Сената по иностранным делам Гжегожем Схетыной, заместителем директора Департамента по вопросам безопасности Канцелярии Президента бригадным генералом Анджеем Ковальским и заместителем министра иностранных дел Марчином Босатским.

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Польшей, носящих характер стратегического партнёрства. Стороны подчеркнули, что взаимные визиты на высоком уровне и регулярный политический диалог являются одним из главных направлений двусторонней повестки дня, и отметили важность их продолжения в ближайшем будущем. Эльчин Амирбеков заявил, что Азербайджан считает Польшу одним из своих надежных партнеров в рамках Европейского союза и НАТО.

Стороны, сошлись во мнении, что экономические отношения между странами отстают от существующего потенциала и выразили заинтересованность в углублении экономических связей в традиционных областях, а также в их диверсификации в новых направлениях. В этой связи стороны отметили наличие благоприятных возможностей для налаживания сотрудничества в областях «зеленого» перехода и возобновляемой энергетики, логистики, транспортных связей и обороны.

Азербайджанский чиновник, информируя собеседников о последних шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул, что, несмотря на то что страны фактически находятся в состоянии мира, необходимо юридически оформить этот мир.

В центре внимания были вопросы региональной безопасности и новые возможности для практического сотрудничества между двумя странами на фоне новых реалий в регионе, способствующих миру.

В ходе встреч стороны отметили, что межпарламентское сотрудничество является важной составляющей азербайджано-польских отношений. Эльчин Амирбеков заявил, что интенсификация взаимных контактов по парламентскому каналу способствует углублению атмосферы доверия между странами, и напомнил об официальном приглашении, направленном председателю польского Сената, выразив надежду на проведение контактов на высоком уровне в этой области в следующем году.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что документ под названием «Стратегическая повестка дня партнерства Европейского союза и Армении» не отражает текущих реалий в регионе и не способствует продвижению ни отношений ЕС-Азербайджана, ни процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встреч польская сторона была проинформирована о последствиях оккупационной политики Армении, включая ущерб, нанесенный культурному наследию Азербайджана, и масштабную проблему мин.

Отметив, что решение минной проблемы является приоритетом для Азербайджана, Эльчин Амирбеков подчеркнул, что международная помощь в решении этой гуманитарной проблемы остается крайне ограниченной по сравнению с усилиями самой страны, и пригласил польскую сторону к практическому сотрудничеству и проявлению солидарности в этой сфере. Затем он призвал польские компании принять участие в проектах постконфликтного восстановления и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях.

В рамках визита Эльчин Амирбеков выступил за круглым столом с представителями ведущих польских аналитических центров по вопросам геополитических процессов на Южном Кавказе, стратегической важности Среднего и Зангезурского коридоров.

Эльчин Амирбеков также дал интервью таким влиятельным медиа, как главный общественный телеканал Польши - TVP World и Польское информационное агентство.

