Аллахшукюр Пашазаде примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Общество Материалы 13 декабря 2025 14:29 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправится 13 декабря в Королевство Саудовская Аравия.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила пресс-служба УМК.

Отмечается, что целью визита является участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который состоится в столице Королевства, Эр-Рияде.

XI Форум Альянса цивилизаций ООН, который состоится 14 декабря, посвящен теме «Новая эра взаимного уважения и понимания в диалоге во имя человечества в многополярном мире».

Шейх-уль-ислам А. Пашазаде, приглашённый на форум Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, выступит с докладом.

Ожидается, что председатель УМК проведет ряд двусторонних встреч в рамках форума.

