SOCAR оценила возможности сотрудничества с Кыргызстаном

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызской Республикой в ​​энергетике, промышленности, транспорте и других приоритетных областях.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Так, в рамках 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой состоялась встреча вице-президента SOCAR Анара Мамедова и заместителя председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакыта Торобаева.

На встрече участвовали представители компании SOCAR Downstream, члены правительства и государственных органов Кыргызской Республики, а также представители бизнес-структур.

В ходе обсуждений были рассмотрены возможности сотрудничества в энергетике, промышленности, транспорте и других приоритетных областях, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!