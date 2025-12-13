БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и компанией Meta.

Как сообщает Trend, информацию об этом в аккаунте «X» опубликовал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«Мы провели встречу с директором по глобальным связям компании Meta Молли Монтгомери в США. На встрече мы обменялись мнениями о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и компанией Meta в области цифрового менеджмента и внедрения инновационных решений, а также совместных проектах, направленных на развитие региональной цифровой экосистемы», — отмечено в сообщении.

Отметим, что министр Рашад Набиев в рамках визита в США провел обсуждения в сфере ИКТ с представителями государственных органов и ряда компаний.