В Азербайджане состоялась встреча с военными атташе по итогам года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча с сотрудниками аппаратов военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджанской Республике, посвященная подведению итогов текущего года.

Как сообщает Trend, информацию по этому поводу распространило Министерство обороны.

"Во встрече принимал участие 41 представитель из 28 стран.

Выступивший на мероприятии начальник Управления международного военного сотрудничества полковник Эльчин Абдуллаев рассказал о Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне. Было отмечено, что Азербайджанская Республика этой Победой не только восстановила свой суверенитет и территориальную целостность, но и внесла вклад в международный мир, восстановив историческую справедливость.

Кроме того, было особо подчеркнуто, что Победа Азербайджана в Отечественной войне послужила установлению мира не только между азербайджанским и армянским народами, но и в масштабах всего международного сообщества.

На совещании было рассказано о работе, проделанной в 2025 году в рамках военного сотрудничества, в том числе о военном параде, посвящённом пятой годовщине Победы в Отечественной войне, который состоялся 8 ноября текущего года на площади Азадлыг в Баку с участием военных атташе иностранных государств.

Участникам встречи была представлена подробная информация о поездках, организованных с целью ознакомления с созидательно-восстановительными работами, проводимыми в различных регионах страны, а также в районах, освобождённых от оккупации.

Состоялся подробный обмен мнениями о мероприятиях, запланированных на предстоящий год, и о планах на перспективу. Были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе", - говорится в информации ведомства.