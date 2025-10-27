В Азербайджане из обращения изымаются акции страховой компании

БАКУ/Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Страховой и перестраховочный брокер «Бута» меняет свою организационно-правовую форму.

Как передает Trend, компания сообщила, что продолжит свою деятельность в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО).

В связи с этим из обращения изымаются 2 тысячи простых именных акций с регистрационным номером AZ1001021364 общей стоимостью 2 тысячи манатов и номинальной стоимостью 1 манат каждая.

Отметим, что государственная регистрация ЗАО «Страховой и перестраховочный брокер «Бута» состоялась в 2019 году. Законным представителем компании является Мискарли Абас Ильгар оглу.

